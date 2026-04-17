СМИ: автоколонна двинулась на Берлин из-за высоких цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колонна автомобилистов направилась в Берлин в знак протеста против высоких цен на топливо.
- Средняя цена на самый бюджетный бензин марки E10 составила по состоянию на 17 апреля 2,07 евро за литр, а на дизель — 2,21 евро за литр.
- Мерц сообщил, что правящая коалиция договорилась снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр на два месяца.
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Колонна автомобилистов направляется в Берлин в знак протеста против высоких цен на топливо в Германии, резко выросших из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild.
По данным крупнейшего в стране автоклуба ADAC, стоимость горючего на немецких АЗС в последние дни начала незначительно снижаться, однако цены остаются на критически высоком уровне. Так, средняя цена на самый бюджетный бензин марки E10 по стране составила по состоянию на 17 апреля 2,07 евро за литр, а на дизель - 2,21 евро за литр.
"В пятницу из Восточной Фризии в сторону Берлина двинулась автоколонна — в знак протеста против резкого роста цен на топливо", - говорится в материале.
Акция стартовала в городе Эмден. Первоначально в ней участвовали 25 автомобилей, однако по ходу движения к протестующим присоединялись другие водители. На пике акции в районе Вольфсбурга численность колонны достигла 82 машин, а ее протяженность составила около 2,5 километра, отмечает издание.
Маршрут участников акции протеста пролегал через Клоппенбург, Ниенбург, Целле и Вольфсбург до границы федеральной земли Нижняя Саксония, а затем через Саксонию-Анхальт и Бранденбург в Берлин.
Как заявил организатор акции Себастьян Борманн, расходы на топливо в Германии стали "просто непомерно высоки" для рядовых граждан. Он подверг критике федеральное правительство Германии и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, указав, в частности, на то, что власти не выполняют свои предвыборные обещания.
"И, конечно, в какой-то момент нам, гражданам, это надоедает", - сказал Борманн.
Сообщается, что в ходе проведения акции серьезных нарушений зафиксировано не было.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сообщил, что правящая коалиция в Германии договорилась снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр на два месяца на фоне резкого повышения цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.