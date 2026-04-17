В ФРГ призвали прекратить поддержку Киева из-за подрывов "Северных потоков"

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов "Северный поток".
В Германии вышла книга сотрудника газеты Wall Street Journal, журналиста Бояна Панчевски под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу". Автор описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
"Сам (Владимир - ред.) Зеленский санкционировал подрыв "Северного потока". Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?" - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х.
Прекратить поддержку киевского режима в связи с обнародованными данными также призвала Вагенкнехт.
"Невероятно! Говорят, Зеленский лично одобрил подрыв нашей энергетической инфраструктуры. А мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам в Киеве миллиарды из денег немецких налогоплательщиков? Этому безумию надо положить конец", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.