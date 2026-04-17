19:59 17.04.2026
В Польше отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитизма исполнителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Канье Уэста отменили в Польше из-за антисемитизма исполнителя.
  • Министр культуры Польши Марта Теньковская резко раскритиковала планы провести концерт репера в стране, назвав присутствие Уэста в Польше недопустимым.
ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Концерт американского репера Канье Уэста отменен в Польше из-за антисемитизма исполнителя.
Концерт Канье Уэста был запланирован в Хожуве Силезского воеводства в июне.
"Сообщаем, что концерт Ye (Kanye West), запланированный на 19 июня 2026 года на стадионе "Силезский" в рамках фестиваля Superauto.pl, не состоится по формально-правовым причинам", - написал в признанной в России экстремистской соцсети Facebook* директор стадиона Адам Стшижевский.
Ранее министр культуры Польши Марта Теньковская резко раскритиковала планы провести концерт репера в Польше.
"Присутствие репера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в Польше, где во время Второй мировой войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо. Художественная свобода не означает согласия на все", - написала она на платформе Х.
В последнее время Канье Уэст стал известен своими антисемитскими высказываниями, жестами и действиями, включая нанесение символа свастики на одежду своего бренда. В одном из интервью он утверждал, что "любит определенные вещи в Гитлере".
В начале этого года на страницах Wall Street Journal он опубликовал заявление, в котором извинился за свое поведение, объяснив его проблемами психического здоровья, в том числе биполярным расстройством.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
