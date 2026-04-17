В Польше отменили концерт Канье Уэста

ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Концерт американского репера Канье Уэста отменен в Польше из-за антисемитизма исполнителя.
Концерт Канье Уэста был запланирован в Хожуве Силезского воеводства в июне.
Ранее министр культуры Польши Марта Теньковская резко раскритиковала планы провести концерт репера в Польше.
"Присутствие репера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в Польше, где во время Второй мировой войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо. Художественная свобода не означает согласия на все", - написала она на платформе Х.
В последнее время Канье Уэст стал известен своими антисемитскими высказываниями, жестами и действиями, включая нанесение символа свастики на одежду своего бренда. В одном из интервью он утверждал, что "любит определенные вещи в Гитлере".