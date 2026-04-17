БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Лидеры Бельгии и ЕС уже не знают, какой фейковый повод изобрести для оправдания милитаризации континента, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
В пятницу начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны РФ. Он также заявил, что Россия якобы признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии, хотя Москва никогда не упоминала о такой "республике" и ничего не признавала.
"Очевидно, что бельгийские и есовские деятели уже не знают, какой фейковый повод изобрести, дабы оправдать оголтелую милитаризацию континента, которая идет в ущерб интересам их же собственных граждан на фоне все более плачевной экономической ситуации в Старом свете, включая саму Бельгию", - сказали в дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада.