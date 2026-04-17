Посольство России ответило на слова бельгийского генерала о нападении на ЕС

- Посольство России в Бельгии осудило заявления главы штаба обороны Бельгии о якобы готовящемся нападении России на ЕС и заявило, что этот тезис вызывает недоумения.
- Глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом угрозы со стороны России.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Инсинуации главы штаба обороны Бельгии о якобы готовящемся нападении России на ЕС вызывают крайнее недоумение, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
"Такие инсинуации вызывают крайнее недоумение и наводят на мысль, что с экспертно-аналитическим потенциалом в военном ведомстве Королевства большие проблемы", - сказали в дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада.