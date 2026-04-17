Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 17.04.2026 (обновлено: 15:39 17.04.2026)
Посольство России ответило на слова бельгийского генерала о нападении на ЕС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги Бельгии и ЕС
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаги Бельгии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Бельгии осудило заявления главы штаба обороны Бельгии о якобы готовящемся нападении России на ЕС и заявило, что этот тезис вызывает недоумения.
  • Глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом угрозы со стороны России.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Инсинуации главы штаба обороны Бельгии о якобы готовящемся нападении России на ЕС вызывают крайнее недоумение, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
Ранее в пятницу начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны РФ.
"Такие инсинуации вызывают крайнее недоумение и наводят на мысль, что с экспертно-аналитическим потенциалом в военном ведомстве Королевства большие проблемы", - сказали в дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
РоссияВ миреБельгияДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала