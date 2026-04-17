Посольство России ответило на слова бельгийского генерала о нападении на ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Инсинуации главы штаба обороны Бельгии о якобы готовящемся нападении России на ЕС вызывают крайнее недоумение, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.

"Такие инсинуации вызывают крайнее недоумение и наводят на мысль, что с экспертно-аналитическим потенциалом в военном ведомстве Королевства большие проблемы", - сказали в дипмиссии.