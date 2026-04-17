Польский оппозиционер извинился за слова о том, что Мадьяр зажарил собаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Качиньский, лидер польской оппозиции, извинился за заявление о том, что Петер Мадьяр зажарил собаку в микроволновой печи.
- Качиньский распространил эту информацию, ссылаясь на никогда не издававшуюся книгу, якобы написанную бывшей женой Мадьяра.
- Лидер польской оппозиции принес извинения соотечественникам за распространение недостоверной информации.
ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский извинился за распространение информации о том, что лидер выигравшей парламентские выборы в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр зажарил собаку в микроволновой печи.
По всей видимости, данную информацию Качиньский почерпнул из книги под названием "16 лет с чудовищем", которую якобы написала бывшая жена Мадьяра Юдит Варга. Ряд СМИ в период предвыборной кампании в Венгрии распространили цитаты из этой "книги", которая, как позже выяснилось, никогда не издавалась.
"Это была информация, которая очень интенсивно функционировала в общественном пространстве. Она оказалась неправдой", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он в своих словах.
При этом он принес извинения соотечественникам за распространение недостоверной информации.
"Я могу сказать полякам: извините", - сказал лидер польской оппозиции.
В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии
