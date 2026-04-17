Польский оппозиционер извинился за слова о том, что Мадьяр зажарил собаку

ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский извинился за распространение информации о том, что лидер выигравшей парламентские выборы в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр зажарил собаку в микроволновой печи.

Несколько дней назад, комментируя победу партии Тиса Качиньский заявил, что не намерен поздравлять Мадьяра , объясняя свою позицию недостойными поступками будущего премьера Венгрии . В частности, он заявил, что тот "зажарил собаку в микроволновке".

По всей видимости, данную информацию Качиньский почерпнул из книги под названием "16 лет с чудовищем", которую якобы написала бывшая жена Мадьяра Юдит Варга. Ряд СМИ в период предвыборной кампании в Венгрии распространили цитаты из этой "книги", которая, как позже выяснилось, никогда не издавалась.

"Это была информация, которая очень интенсивно функционировала в общественном пространстве. Она оказалась неправдой", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он в своих словах.

При этом он принес извинения соотечественникам за распространение недостоверной информации.