13:06 17.04.2026 (обновлено: 13:07 17.04.2026)
Поставки российской нефти в ЕС сократились втрое в феврале

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки российской нефти в Евросоюз сократились в три раза в феврале.
  • За этот месяц ЕС импортировал энергоресурсов на 181,5 миллиона евро — это минимальные значения с ноября предыдущего года.
  • В феврале российскую нефть купили только Словакия и Нидерланды.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за февраль текущего года ЕС импортировал из РФ нефти на 181,5 миллиона евро - это минимальные значения с ноября предыдущего года. В месячном выражении стоимость поставок сократилась почти на 19%, а в годовом - в 3,2 раза.
За месяц российскую нефть купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды, которые в январе вновь начали ее импортировать после перерыва в 12 месяцев, на 34,2 миллиона. Венгрия, которая в последнее время оставалась постоянным покупателем российской нефти из ЕС (наряду со Словакией), в феврале покупок не совершала, следует из статистики.
Нефтепродукты из России в феврале купила только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
28 января, 06:03
 
ЭкономикаРоссияСловакияНидерландыЕвросоюзЕвростат
 
 
