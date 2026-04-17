Поставки российской нефти в ЕС сократились втрое в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки российской нефти в Евросоюз сократились в три раза в феврале.
- За этот месяц ЕС импортировал энергоресурсов на 181,5 миллиона евро — это минимальные значения с ноября предыдущего года.
- В феврале российскую нефть купили только Словакия и Нидерланды.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз в феврале 2026 года в три раза сократил импорт нефти из России в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
За месяц российскую нефть купили только Словакия - на 147,2 миллиона евро и Нидерланды, которые в январе вновь начали ее импортировать после перерыва в 12 месяцев, на 34,2 миллиона. Венгрия, которая в последнее время оставалась постоянным покупателем российской нефти из ЕС (наряду со Словакией), в феврале покупок не совершала, следует из статистики.
Нефтепродукты из России в феврале купила только Латвия - всего на 34,6 тысячи евро.
