"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА
03:55 17.04.2026 (обновлено: 04:35 17.04.2026)
"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА

Христофору: Медведев послал Западу серьезное предупреждение

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Запад, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов.
  • :Журналист считает, что речь идет не просто о объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение Западу, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь", — сказал он.
По словам журналиста, речь идет не просто о объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы.
"Если Франция, Италия и другие европейские страны не перестанут поставлять беспилотники, то им придется это прекратить после ракетных ударов по указанным целям. Нам это не надо", — подытожил он.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
