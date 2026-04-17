"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение Западу, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам журналиста, речь идет не просто о объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.