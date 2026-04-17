"Енисей" разгромил "Челябинск" в матче Первой лиги

- Красноярский "Енисей" одержал победу над "Челябинском" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
- Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:0, мячи забили Андрей Окладников, Андрей Мазурин и Егор Иванов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Красноярский "Енисей" одержал победу над "Челябинском" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
17 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
18’ • Андрей Окладников
26’ • Андрей Мазурин
72’ • Егор Иванов
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Андрей Окладников (18-я минута), Андрей Мазурин (26) и Егор Иванов (72).