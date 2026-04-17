Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" разгромил "Челябинск" в матче Первой лиги
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:55 17.04.2026 (обновлено: 17:12 17.04.2026)
"Енисей" разгромил "Челябинск" в матче Первой лиги

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Красноярский "Енисей" одержал победу над "Челябинском" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
  • Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:0, мячи забили Андрей Окладников, Андрей Мазурин и Егор Иванов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Красноярский "Енисей" одержал победу над "Челябинском" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
17 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Енисей
3 : 0
ФK Челябинск
18‎’‎ • Андрей Окладников
26‎’‎ • Андрей Мазурин
72‎’‎ • Егор Иванов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Андрей Окладников (18-я минута), Андрей Мазурин (26) и Егор Иванов (72).
"Енисей", набрав 40 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона и сместил "Челябинск" с 39 баллами на восьмую строчку.
ФутболСпортКрасноярскПервая ЛигаАндрей МазуринЕгор ИвановЕнисейЧелябинск
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала