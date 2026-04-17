Житель Энергодара пострадал при атаке беспилотника
13:19 17.04.2026 (обновлено: 13:36 17.04.2026)
Житель Энергодара пострадал при атаке украинского беспилотника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Энергодара получил ранение в ногу при атаке беспилотника.
  • Повреждения также получил автомобиль.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель города-спутника Запорожской АЭС Энергодара ранен при атаке беспилотника ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.
"В районе СНТ "Энтузиаст" произошла атака БПЛА неустановленного типа. В результате энергодарец получил ранение в ногу. Также повреждения получил автомобиль", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшему оказывается медицинская помощь.
ЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
