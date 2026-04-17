Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах
23:37 17.04.2026
Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года демонстрационный экзамен станет основной формой итоговой аттестации в колледжах и техникумах.
  • Субъекты России получат специальные полномочия по его организации.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации в колледжах и техникумах России с 1 сентября, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Марина Софронова.
«
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство об образовании, и демонстрационный экзамен становится основной формой государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования", – сказала Софронова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Она отметила, что законодательно закреплены специальные полномочия для субъектов РФ по организации демонстрационного экзамена, что позволит системно управлять качеством подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики.
Уточняется, что демонстрационный экзамен позволяет не только оценить степень освоения студентом учебного материала, но и определить уровень сформированности профессиональных компетенций.
