Директор центра туризма рассказала, как вычислить гида-мошенника - РИА Новости, 17.04.2026
16:10 17.04.2026
Директор центра туризма рассказала, как вычислить гида-мошенника

Эксперт Кодякова: мошенники предлагают купить экскурсии при заселении в отель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристам следует насторожиться, если при заселении в отель им настойчиво предлагают купить экскурсии без договора и оплаты через официальные каналы, поскольку это может быть признаком мошенничества.
  • Мошенники часто обещают уникальные маршруты, однако на практике туристов могут отвезти в обычные локации или магазины с завышенными ценами.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Туристам следует насторожиться, если при заселении в отель им настойчиво предлагают купить экскурсии без договора и оплаты через официальные каналы, поскольку это может быть признаком мошенничества, рассказала гендиректор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.
По ее словам, майски праздники - горячий сезон для мошенников. На уловки "гидов-однодневок" ее клиенты попадаются каждый год.
"Стоит насторожиться, если сразу после прибытия в отель менеджер или "гид" настойчиво рекомендует купить экскурсию, без которой вы якобы "не увидите настоящую страну". На деле это оказывается самый дорогой и скучный вариант, задача которого - быстро пополнить кассу отеля", - сообщила эксперт в беседе с порталом NEWS.ru.
По словам Кодяковой, мошенники часто обещают уникальные маршруты, однако на практике туристов могут отвезти в обычные локации или магазины с завышенными ценами. Она рекомендовала заранее проверять отзывы и просить реальные фотографии мест. К еще одному признаку мошенничества специалист отнесла оплату только наличными и без договора.
"Если гид просит деньги вперед "на бензин" или "входные билеты", не дает чек и не заключает письменный договор - бегите. Проверенный туроператор всегда работает официально", - добавила турэксперт.
С начала 2026 года аферисты активно используют фейковые туристические чаты в Telegram. Вам предлагают "забронировать" место в авто или на экскурсию по ссылке - это фишинг, добавила Кодякова.
