Директор центра туризма рассказала, как вычислить гида-мошенника

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Туристам следует насторожиться, если при заселении в отель им настойчиво предлагают купить экскурсии без договора и оплаты через официальные каналы, поскольку это может быть признаком мошенничества, рассказала гендиректор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.

По ее словам, майски праздники - горячий сезон для мошенников. На уловки "гидов-однодневок" ее клиенты попадаются каждый год.

"Стоит насторожиться, если сразу после прибытия в отель менеджер или "гид" настойчиво рекомендует купить экскурсию, без которой вы якобы "не увидите настоящую страну". На деле это оказывается самый дорогой и скучный вариант, задача которого - быстро пополнить кассу отеля", - сообщила эксперт в беседе с порталом NEWS.ru

По словам Кодяковой, мошенники часто обещают уникальные маршруты, однако на практике туристов могут отвезти в обычные локации или магазины с завышенными ценами. Она рекомендовала заранее проверять отзывы и просить реальные фотографии мест. К еще одному признаку мошенничества специалист отнесла оплату только наличными и без договора.

"Если гид просит деньги вперед "на бензин" или "входные билеты", не дает чек и не заключает письменный договор - бегите. Проверенный туроператор всегда работает официально", - добавила турэксперт.