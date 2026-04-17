Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
По его словам, в этом году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. "Отказов примерно 8-9% - это уровень прошлого года", - отметил он.
Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию - два месяца, поделился Сергеев. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. "Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных", - поделился он.
Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. "Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее туроператоры сообщали, что фиксируют значительное сокращение числа выдачи российским туристам многократных шенгенских виз, при этом спрос на оформление въездных документов в Европу, напротив, активно растет.
