В ФНС рассказали о контроле за переводами физлиц на личные счета

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Основанием для контроля за переводами физических лиц станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 миллиона рублей эта мера затронет три процента граждан, объяснила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

« "Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, мера коснется лишь тех, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. Добросовестным гражданам контроль не грозит, подчеркнули в ФНС

Ранее в пятницу в ФНС опровергли РИА Новости информацию "Известий" о том, что под усиленный налоговый контроль из-за получения неподтвержденных доходов переводами на карты попадут 10 миллионов граждан. Там пояснили, что речь идет о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц.

В ФНС также отметили, что прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях.