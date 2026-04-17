В ФНС рассказали о контроле за переводами физлиц на личные счета
23:47 17.04.2026 (обновлено: 00:37 18.04.2026)
В ФНС рассказали о контроле за переводами физлиц на личные счета

ФНС: контроль за переводами между физлицами может коснуться 3% населения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС сообщила, что контроль за переводами физлиц на личные счета затронет 3% экономически активного населения.
  • Отправной точкой станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей
  • Переводы на личные счета от близких родственников не попадут под контроль.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Основанием для контроля за переводами физических лиц станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 миллиона рублей эта мера затронет три процента граждан, объяснила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения", — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, мера коснется лишь тех, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. Добросовестным гражданам контроль не грозит, подчеркнули в ФНС.
Ранее в пятницу в ФНС опровергли РИА Новости информацию "Известий" о том, что под усиленный налоговый контроль из-за получения неподтвержденных доходов переводами на карты попадут 10 миллионов граждан. Там пояснили, что речь идет о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц.
В ФНС также отметили, что прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях.
При этом переводы на личные счета от близких родственников мера затрагивать не будет, отметили ранее налоговики.
