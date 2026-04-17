Ozon объяснил, какие продавцы могут поставить плашку "оригинал"

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий и введение в заблуждение покупателей из-за маркировки "оригинал".

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Продавцы на платформе Ozon имеют возможность получить значок "оригинал", если предоставили актуальные документы на бренд и прошли верификацию, сообщили в пресс-службе этой торговой площадки. Там также добавили, что они планируют изучить предупреждение, отправленное регулятором.

Ранее в пятницу ФАС России заявила о выдаче предостережений компаниям Wildberries и Ozon за навязывание продавцам условий, нарушающих их интересы, а также за ввод покупателей в заблуждение.

В частности, в случае с Ozon предупреждение было связано с платной услугой, связанной с маркированием товара знаком "оригинал", что могло ввести покупателей в заблуждение.

В пресс-службе отметили, что продавцы на Ozon могут получить значок "оригинал" при условии, что они загрузили актуальные документы на бренд и прошли проверку, либо внесли обеспечительный платеж в размере 3% от оборота бренда у данного продавца на Ozon за последний год.

Если товар окажется контрафактным, то он будет удален из продажи, а обеспечительный платеж останется у компании, а продавец лишиться маркировки, подчеркнули представители пресс-службы.

Представители компании объяснили, что они рассматривают механизм не как услугу для продавцов, а как способ экономической ответственности за подлинность товара. Эта система действует на маркетплейсе с начала 2026 года и, по их утверждению, уже зарекомендовала себя как эффективное средство защиты покупателей от подделок.

Они также добавили, что график выплат для продавцов на Ozon не претерпевал изменений с декабря 2024 года, он абсолютно прозрачен и доступен в базе знаний площадки для предпринимателей.