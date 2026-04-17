Мурашко рассказал о планах по увеличению числа ЭКО в 2026 году

- Число процедур ЭКО в России в 2026 году планируют увеличить на 15 процентов, сообщил министр здравоохранения Мурашко.
- Он также рассказал о введении программы неинвазивного пренатального тестирования для беременных.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется увеличить в РФ в 2026 году на 15% в сравнении с уровнем 2025 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание Коллегии министерства здравоохранения России.
"Параллельно расширяем доступность ЭКО - эта цифра на 15% превышает уровень 2025 года. Впервые погружено предимплантационное тестирование. И еще один важнейший шаг - введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных", - сказал Мурашко.
