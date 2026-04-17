В КБР автомобиль съехал в оросительный канал

НАЛЬЧИК, 17 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали после того, как легковой автомобиль съехал в оросительный канал в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"В селе Дейское произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в оросительный канал. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в РКБ (республиканскую клиническую больницу - ред.) города Нальчик", - говорится в сообщении главка.
Министерство отметило, что для деблокировки пострадавших привлекались пять человек.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.