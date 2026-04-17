Дочь экс-депутата Рады получила условный срок за ДТП с пешеходом

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экс-депутат Киевского городского совета Ярина Арьева, дочь экс-депутата Верховной рады Владимира Арьева, получила условный срок за то, что, находясь за рулем под действием наркотиков, сбила на пешеходном переходе женщину, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"Бывшая депутат Киевсовета и дочь экс-нардепа Ярина Арьева (Евросолидарность) отделалась условным сроком за ДТП. Следствие утверждало, что она была за рулем под наркотиками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточняют украинские журналисты, в 2023 году экс-депутат сбила женщину на пешеходном переходе, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Экспертиза обвинения установила, что она была под воздействием марихуаны. По данным "Страны", обвинение добивалось назначения наказания в виде лишения свободы на шесть лет, но суд дал пять лет лишения свободы, освободив подсудимую от отбывания наказания с испытательным сроком три года. Прокуратура уже заявила, что будет подавать апелляцию.
