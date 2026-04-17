Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 17.04.2026 (обновлено: 17:54 17.04.2026)
Дочь экс-депутата Рады получила условный срок за ДТП с пешеходом

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярина Арьева, дочь экс-депутата Верховной рады Владимира Арьева, получила условный срок за ДТП.
  • Она сбила женщину на пешеходном переходе, причинив ей тяжкие телесные повреждения, находясь за рулем под воздействием марихуаны.
  • Обвинение добивалось шести лет лишения свободы, прокуратура заявила о подаче апелляции.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экс-депутат Киевского городского совета Ярина Арьева, дочь экс-депутата Верховной рады Владимира Арьева, получила условный срок за то, что, находясь за рулем под действием наркотиков, сбила на пешеходном переходе женщину, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"Бывшая депутат Киевсовета и дочь экс-нардепа Ярина Арьева (Евросолидарность) отделалась условным сроком за ДТП. Следствие утверждало, что она была за рулем под наркотиками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточняют украинские журналисты, в 2023 году экс-депутат сбила женщину на пешеходном переходе, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Экспертиза обвинения установила, что она была под воздействием марихуаны. По данным "Страны", обвинение добивалось назначения наказания в виде лишения свободы на шесть лет, но суд дал пять лет лишения свободы, освободив подсудимую от отбывания наказания с испытательным сроком три года. Прокуратура уже заявила, что будет подавать апелляцию.
Орест Саламаха - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
25 января, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир АрьевСтрана.uaКиевский городской советВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала