В Керчи микроавтобус столкнулся с учебной машиной, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с учебной машиной в Керчи, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля "Газель", а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.
По данным полиции, предварительно, 61‑летний водитель автомобиля "Газель Next" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой, за рулём которой находилась 51‑летняя женщина, проходящая обучение в автошколе.
Авария произошла в Керчи на улице Чкалова.
