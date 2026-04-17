Рейтинг@Mail.ru
В Керчи микроавтобус столкнулся с учебной машиной, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 17.04.2026
В Керчи микроавтобус столкнулся с учебной машиной, есть пострадавшие

В Керчи микроавтобус столкнулся с учебной машиной, пострадали семь человек

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеДТП с участием автомобилей "Газель" и Daewoo в Керчи
ДТП с участием автомобилей Газель и Daewoo в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
ДТП с участием автомобилей "Газель" и Daewoo в Керчи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Керчи микроавтобус столкнулся с учебной машиной.
  • Пострадали семь человек, все они были оперативно доставлены в медицинское учреждение.
  • Авария произошла на улице Чкалова, предварительно, из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с учебной машиной в Керчи, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля "Газель", а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительно, 61‑летний водитель автомобиля "Газель Next" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой, за рулём которой находилась 51‑летняя женщина, проходящая обучение в автошколе.
Авария произошла в Керчи на улице Чкалова.
ПроисшествияКерчьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала