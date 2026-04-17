В Соликамске два человека погибли в ДТП с автобусом

16:20 17.04.2026 (обновлено: 16:22 17.04.2026)
В Соликамске два человека погибли и пять пострадали в ДТП с автобусом

Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Соликамске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • Два человека погибли, пять пострадали.
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в пермском Соликамске, сообщил глава города Александр Русанов.
"По улице Мира произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. К сожалению, в легковом автомобиле погибли двое мужчин, 39 и 33 лет", - написал глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, в автобусе пострадали пять пассажиров. Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, ещё двое отказались от осмотра медиков.
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15 ноября 2025, 08:36
 
