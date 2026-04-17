В Соликамске два человека погибли в ДТП с автобусом

ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в пермском Соликамске, сообщил глава города Александр Русанов.

По его словам, в автобусе пострадали пять пассажиров. Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, ещё двое отказались от осмотра медиков.