В Ярославле 11 человек пострадали в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле, сообщила Госавтоинспекция Ярославской области.
Как уточнило ведомство, ДТП произошло в 07.05 мск на проспекте Октября.
"По предварительной информации, водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произвел столкновение с автобусом ГАЗ. В результате ДТП оба водителя и 9 пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, отмечают в ведомстве.