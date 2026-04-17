Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 17.04.2026 (обновлено: 12:40 17.04.2026)
В Ярославле 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

© Госавтоинспекция Ярославской области/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле, сообщила Госавтоинспекция Ярославской области.
Как уточнило ведомство, ДТП произошло в 07.05 мск на проспекте Октября.
"По предварительной информации, водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произвел столкновение с автобусом ГАЗ. В результате ДТП оба водителя и 9 пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, отмечают в ведомстве.
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала