Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ попытался атаковать вышку связи в Херсонской области и застрял
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 17.04.2026
Дрон ВСУ попытался атаковать вышку связи в Херсонской области и застрял

Дрон ВСУ пытался атаковать вышку связи в Семеновке Херсонской области и застрял

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка связи
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка связи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон пытался атаковать вышку связи в Семеновке Херсонской области и застрял.
  • Российские военные сняли его оттуда.
  • Снаряд от беспилотника также нашли возле магазина в Каховке.
  • В Малаховке один из БПЛА взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой упал около калитки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Дрон ВСУ пытался атаковать вышку связи в селе Семеновка Каховского муниципального округа Херсонской области и застрял, сообщил глава округа Павел Филипчук.
"ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, снаряд от украинского беспилотника обнаружен возле магазина в Каховке - саперы забрали взрывоопасный предмет.
"В селе Малокаховка также продолжаются атаки дронов. Один из беспилотников взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой с зарядом упал у калитки. Саперов оповестили. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул Филипчук.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала