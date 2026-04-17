Дрон ВСУ попытался атаковать вышку связи в Херсонской области и застрял

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Дрон ВСУ пытался атаковать вышку связи в селе Семеновка Каховского муниципального округа Херсонской области и застрял, сообщил глава округа Павел Филипчук.
"ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, снаряд от украинского беспилотника обнаружен возле магазина в Каховке - саперы забрали взрывоопасный предмет.
"В селе Малокаховка также продолжаются атаки дронов. Один из беспилотников взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой с зарядом упал у калитки. Саперов оповестили. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул Филипчук.
22 июня 2022, 17:18