Новый дрон-перехватчик успешно применяется в зоне СВО

"Военнослужащие ПВН 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" успешно применяют новый дрон-перехватчик "Ёлка" против ударных и разведывательных беспилотников формирований ВСУ, прикрывая логистические маршруты в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

"Поражена очередная цель с помощью дрона-перехватчика "Ёлка". Очень эффективный дрон. Специально так рассчитали, чтобы он (БПЛА противника - ред.) пролетел край населенного пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало. Рассчитали так, чтобы БПЛА ВСУ упал в поле", - рассказал начальник расчета с позывным "Марик".