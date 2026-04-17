В Балахне завели дело о халатности после появления трещины на жилом доме - РИА Новости, 17.04.2026
19:52 17.04.2026
В Балахне завели дело о халатности после появления трещины на жилом доме

СК завел дело после появления огромной трещины в доме в нижегородской Балахне

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балахне Нижегородской области на трехэтажном многоквартирном доме появилась огромная трещина.
  • СК возбудил уголовное дело о халатности.
  • Из-за опасности обрушения в городе объявили режим ЧС.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после появления огромной трещины на трехэтажном многоквартирном доме в городе Балахне Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в пятницу МЧС региона сообщило, что огромная трещина, появившаяся на трехэтажном доме на глазах у людей в Балахне, начала разрушать здание, никто не пострадал. Находившиеся в доме жители эвакуированы, пострадавших нет.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, а также эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Балахнинского муниципального округа сообщили, что в Балахне объявлен режим ЧС в связи с опасностью обрушения многоквартирного дома 1954 года постройки. Аварийным он не был признан, в доме проживают 35 человек.
