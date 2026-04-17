В Балахне завели дело о халатности после появления трещины на жилом доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после появления огромной трещины на трехэтажном многоквартирном доме в городе Балахне Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, а также эксперты Приволжского филиала СЭЦ СК России. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее в администрации Балахнинского муниципального округа сообщили, что в Балахне объявлен режим ЧС в связи с опасностью обрушения многоквартирного дома 1954 года постройки. Аварийным он не был признан, в доме проживают 35 человек.
