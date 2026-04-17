Долг осужденного стендап-комика Останина* вырос на 55 тысяч рублей

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Долг стендап-комика Артемия Останина*, осужденного на пять лет и девять месяцев по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, вырос на 55 тысяч рублей - до почти 506 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на приставов сообщало, что 24 октября 2025 года на Останина* завели исполнительное производство о взыскании "задолженности по кредитным платежам" почти в 450 тысяч рублей, а с июня того же года он был должен 500 рублей "штрафа иного органа".

По данным на 17 апреля 2026 года, с комика всё еще взыскивают задолженность по кредиту, при этом сумма его долга составляет более 449,4 тысячи рублей, а исполнительский сбор - почти 54 тысячи рублей.

Более того, согласно материалам приставов, Останин* должен 500 рублей "иного штрафа ОВД" с исполнительским сбором 2 тысячи рублей.

Таким образом, общая сумма долга стендап-комика составляет 505 856 рублей.

Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил Останина* к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением, однако суд оставил приговор в силе.