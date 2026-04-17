Долг осужденного стендап-комика Останина* вырос на 55 тысяч рублей - РИА Новости, 17.04.2026
06:40 17.04.2026 (обновлено: 07:25 17.04.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Стендап-комик Артемий Останин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Стендап-комик Артемий Останин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долг осужденного комика Артемия Останина* вырос на 55 тысяч рублей и достиг почти 506 тысяч рублей.
  • По состоянию на 17 апреля 2026 года, с комика взыскивают задолженность по кредиту и исполнительский сбор, а также он должен оплатить штраф в размере 500 рублей с исполнительским сбором 2 тысячи рублей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Долг стендап-комика Артемия Останина*, осужденного на пять лет и девять месяцев по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, вырос на 55 тысяч рублей - до почти 506 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на приставов сообщало, что 24 октября 2025 года на Останина* завели исполнительное производство о взыскании "задолженности по кредитным платежам" почти в 450 тысяч рублей, а с июня того же года он был должен 500 рублей "штрафа иного органа".
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"
15 апреля, 08:53
По данным на 17 апреля 2026 года, с комика всё еще взыскивают задолженность по кредиту, при этом сумма его долга составляет более 449,4 тысячи рублей, а исполнительский сбор - почти 54 тысячи рублей.
Более того, согласно материалам приставов, Останин* должен 500 рублей "иного штрафа ОВД" с исполнительским сбором 2 тысячи рублей.
Таким образом, общая сумма долга стендап-комика составляет 505 856 рублей.
Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил Останина* к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением, однако суд оставил приговор в силе.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Названа сумма долга блогера Митрошиной по налогам
10 апреля, 15:09
 
