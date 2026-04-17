СМИ: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в Калифорнии

03:15 17.04.2026
NYP: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в Калифорнии

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов на сумму более 20 миллионов долларов, скрываясь от кредиторов.
  • Несмотря на заявления адвоката о том, что Хантер Байден живет за границей, источники сообщают о его пребывании на ранчо в Калифорнии.
  • На Пасху, 5 апреля, Хантер Байден был замечен в поместье Джо Киани в присутствии всей семьи Байденов.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, уклоняется от выплаты более 20 миллионов долларов, скрываясь от кредиторов в Калифорнии, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
В начале апреля сообщалось, что Хантер Байден покинул Америку на фоне судебных разбирательств со своими бывшими юристами. По информации из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, он не смог оплатить услуги своих нынешних адвокатов.
"Хотя адвокат сына экс-президента заявил, что тот "живет за границей", в Южной Африке, откуда родом его жена Мелисса Коэн, на самом деле он затаился на роскошном ранчо площадью 8000 акров в Санта-Инез, в двух часах езды к северу от Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении NYP.
Источники издания сообщают, что на Пасху, 5 апреля, Хантер был замечен в поместье Джо Киани, предпринимателя иранского происхождения. В этот день в поместье присутствовала вся семья Байденов, включая экс-президента Джо Байдена.
Как сообщает издание, сын экс-президента США должен более 20 миллионов разным людям. Из них 15-17 миллионов - юридической фирме Winston & Strawn, 5 миллионов - адвокату Кевину Моррису, известному как "сахарный брат" Хантера Байдена, и 1 миллион - бывшему арт-дилеру.
