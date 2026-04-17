Депардье отозвал иск к французскому ТВ

ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье отозвал свой иск против государственной телекомпании France Televisions, в котором он обвинял государственное ТВ в недобросовестном монтаже репортажа про себя, пишет в пятницу газета Monde со ссылкой на адвоката Депардье Дельфину Мейе.

"В пятницу, 17 апреля, Жерар Депардье отозвал свой иск против France Televisions, в котором он обвинял телекомпанию в недобросовестном монтаже репортажа, ...в котором он якобы делал многочисленные грубые и унизительные замечания в адрес женщин и непристойное замечание в адрес несовершеннолетней", - говорится в публикации.

"France Televisions приветствует это решение, которое положило конец двухлетним судебным разбирательствам, ...серьезно ставившим под сомнение добросовестность и профессионализм сотрудников компании. Два экспертных заключения пришли к выводу, что актер действительно делал замечания сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки, а любая фальсификация в отношении видео была исключена", - приводит издание фрагмент заявления телекомпании в связи с отзывом Депардье своих исков.

Депардье является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с домогательствами и насилием. В мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к декоратору и ассистенту режиссера с площадки фильма "Зеленые ставни". Суд также постановил лишить актера гражданских прав на 2 года и внести его в реестр сексуальных преступников. Актер подал жалобу на это решение инстанции, которая будет рассмотрена апелляционным судом Парижа в ноябре 2026 года.