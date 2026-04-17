Рейтинг@Mail.ru
Депардье отозвал иск к французскому ТВ - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 17.04.2026
Депардье отозвал иск к французскому ТВ

Monde: Жерар Депардье отозвал свой иск к французскому ТВ France Television

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жерар Депардье отозвал иск против телекомпании France Televisions.
  • Французский актер обвинял государственное ТВ в недобросовестном монтаже репортажа.
  • France Televisions поприветствовала решение Депардье, которое положило конец двухлетним судебным разбирательствам.
ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье отозвал свой иск против государственной телекомпании France Televisions, в котором он обвинял государственное ТВ в недобросовестном монтаже репортажа про себя, пишет в пятницу газета Monde со ссылкой на адвоката Депардье Дельфину Мейе.
France Televisions выпустила в декабре 2023 года репортаж о поездке Депардье в КНДР в 2018 году, во время которого показала кадры, как актер допускает уничижительные и непристойные высказывания в адрес женщин, а также один непристойный комментарий в отношении несовершеннолетней девушки. После эфира Депардье сразу же опротестовал материал, заявив о подделке. Газета Journal du Dimanche (JDD) писала в октябре 2024 года, что видео этого репортажа было смонтированным, после чего Депардье подал иск к ТВ.
Актер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
«
"В пятницу, 17 апреля, Жерар Депардье отозвал свой иск против France Televisions, в котором он обвинял телекомпанию в недобросовестном монтаже репортажа, ...в котором он якобы делал многочисленные грубые и унизительные замечания в адрес женщин и непристойное замечание в адрес несовершеннолетней", - говорится в публикации.
По информации издания, Мейе сообщила об этом решении Депардье в начале слушания в уголовном суде Парижа. Актер принял решение об отзыве не только иска и всех претензий против France Televisions как компании, но также и связанных исков против главы компании Дельфины Эрнот Кюнси, авторов репортажа 2023 года и заказавшей его компании Hikari.
"France Televisions приветствует это решение, которое положило конец двухлетним судебным разбирательствам, ...серьезно ставившим под сомнение добросовестность и профессионализм сотрудников компании. Два экспертных заключения пришли к выводу, что актер действительно делал замечания сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки, а любая фальсификация в отношении видео была исключена", - приводит издание фрагмент заявления телекомпании в связи с отзывом Депардье своих исков.
Депардье является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с домогательствами и насилием. В мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к декоратору и ассистенту режиссера с площадки фильма "Зеленые ставни". Суд также постановил лишить актера гражданских прав на 2 года и внести его в реестр сексуальных преступников. Актер подал жалобу на это решение инстанции, которая будет рассмотрена апелляционным судом Парижа в ноябре 2026 года.
В миреПарижКНДРЖерар ДепардьеФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала