Депардье отозвал иск к французскому ТВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жерар Депардье отозвал иск против телекомпании France Televisions.
- Французский актер обвинял государственное ТВ в недобросовестном монтаже репортажа.
- France Televisions поприветствовала решение Депардье, которое положило конец двухлетним судебным разбирательствам.
ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье отозвал свой иск против государственной телекомпании France Televisions, в котором он обвинял государственное ТВ в недобросовестном монтаже репортажа про себя, пишет в пятницу газета Monde со ссылкой на адвоката Депардье Дельфину Мейе.
France Televisions выпустила в декабре 2023 года репортаж о поездке Депардье в КНДР в 2018 году, во время которого показала кадры, как актер допускает уничижительные и непристойные высказывания в адрес женщин, а также один непристойный комментарий в отношении несовершеннолетней девушки. После эфира Депардье сразу же опротестовал материал, заявив о подделке. Газета Journal du Dimanche (JDD) писала в октябре 2024 года, что видео этого репортажа было смонтированным, после чего Депардье подал иск к ТВ.
"В пятницу, 17 апреля, Жерар Депардье отозвал свой иск против France Televisions, в котором он обвинял телекомпанию в недобросовестном монтаже репортажа, ...в котором он якобы делал многочисленные грубые и унизительные замечания в адрес женщин и непристойное замечание в адрес несовершеннолетней", - говорится в публикации.
По информации издания, Мейе сообщила об этом решении Депардье в начале слушания в уголовном суде Парижа. Актер принял решение об отзыве не только иска и всех претензий против France Televisions как компании, но также и связанных исков против главы компании Дельфины Эрнот Кюнси, авторов репортажа 2023 года и заказавшей его компании Hikari.
"France Televisions приветствует это решение, которое положило конец двухлетним судебным разбирательствам, ...серьезно ставившим под сомнение добросовестность и профессионализм сотрудников компании. Два экспертных заключения пришли к выводу, что актер действительно делал замечания сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки, а любая фальсификация в отношении видео была исключена", - приводит издание фрагмент заявления телекомпании в связи с отзывом Депардье своих исков.
Депардье является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных с домогательствами и насилием. В мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к декоратору и ассистенту режиссера с площадки фильма "Зеленые ставни". Суд также постановил лишить актера гражданских прав на 2 года и внести его в реестр сексуальных преступников. Актер подал жалобу на это решение инстанции, которая будет рассмотрена апелляционным судом Парижа в ноябре 2026 года.
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
9 декабря 2025, 09:02