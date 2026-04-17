Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров

22:34 17.04.2026 (обновлено: 23:36 17.04.2026)
Умер режиссер фильмов "Государственная граница" и "Зимородок" Вячеслав Никифоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер Вячеслав Никифоров.
  • Он был выдающимся советским, белорусским и российским кинорежиссером, снял около 30 фильмов.
  • О месте и дате прощания сообщат дополнительно.
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Скончался режиссер фильмов "Государственная граница", "Зимородок" и многих других Вячеслав Никифоров, сообщил Белорусский Союз кинематографистов.
"Со скорбью сообщаем о кончине на 84 году жизни Никифорова Вячеслава Александровича, выдающегося советского, белорусского и российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского Комсомола Белорусской ССР", - сообщила пресс-служба союза.
Белорусский Союз кинематографистов выражает глубокую скорбь родным и близким, а также всем коллегам, ученикам и почитателям его искусства. Его яркий творческий путь навсегда останутся образцом для новых поколений кинематографистов, говорится в сообщении.
О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.
Никифоров снял около 30 фильмов, в том числе "Зимородок", "Государственная граница. Год сорок первый", "Отцы и дети", "Хлеб пахнет порохом", "Благородный разбойник Владимир Дубровский" по мотивам романа Пушкина. В нескольких фильмах он снялся как актер.
 
