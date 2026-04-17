В Люберцах арестовали обвиняемого в убийстве женщины

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве женщины и покушении на мужчину, собиравшихся выселить его из квартиры, арестован в Люберцах, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.

По данным следствия, у обвиняемого был кредит под залог квартиры, из-за его непогашения и имеющейся по кредиту задолженности банк продал недвижимость. 16 апреля между новым собственником квартиры и обвиняемым состоялся разговор о выселении, в ходе которого фигурант нанес женщине и пришедшему с ней мужчине ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась.