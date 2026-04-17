В Люберцах арестовали обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 17.04.2026
17:01 17.04.2026 (обновлено: 17:05 17.04.2026)
В Люберцах арестовали обвиняемого в убийстве женщины

В Люберцах арестовали обвиняемого в убийстве женщины из-за выселения из квартиры

Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люберцах арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины.
  • По данным следствия, обвиняемый нанес ножевые ранения пострадавшим во время разговора о выселении из квартиры, которую банк продал из-за непогашения кредита.
  • Мужчину заключили под стражу до 16 июня.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве женщины и покушении на мужчину, собиравшихся выселить его из квартиры, арестован в Люберцах, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
Люберцах арестован местный житель, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины... Жителю Люберец предъявлено обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30 часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, у обвиняемого был кредит под залог квартиры, из-за его непогашения и имеющейся по кредиту задолженности банк продал недвижимость. 16 апреля между новым собственником квартиры и обвиняемым состоялся разговор о выселении, в ходе которого фигурант нанес женщине и пришедшему с ней мужчине ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина заключен под стражу до 16 июня.
