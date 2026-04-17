Полиция в Кирове задержала девушку, вскрывшую сейф по заданию мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кирове полицейские задержали 20-летнюю студентку, которая вскрыла сейф болгаркой по заданию мошенников.

Школьница из Кирова стала жертвой обмана и по указанию мошенников провела «обыск» в своей квартире, после чего к ней пришла девушка-курьер и вскрыла сейф.

Общий ущерб от действий мошенников составил свыше 4 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кирове установили девушку-курьера, вскрывшую сейф болгаркой по инструкциям мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Кировской области.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад сотрудники полиции перехватили в поезде 20-летнюю студентку из Екатеринбурга , которая по заданию аферистов болгаркой вскрыла сейф в чужом доме в Кирове . Ключи от квартиры ей передала обманутая телефонными мошенниками школьница.

"Шестнадцатилетней кировчанке позвонил мужчина, назвавшийся курьером интернет-магазина, и сообщил, что на ее имя поступил заказ, нужно сообщить код из СМС. Девушка сообщила незнакомцу цифры. Затем ей позвонил якобы сотрудник ФСБ , который заявил, что она подозревается в отмывании денежных средств и отправил ей ссылку, пройдя по которой девушка обнаружила открытый на ее имя счет в банке, по которому производились различные транзакции на сумму 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Собеседник заявил кировчанке, что это грозит очень большими проблемами для ее родителей, если она не выполнит то, что он скажет. Испуганная девушка согласилась. После этого незнакомец заставил ее втайне от родителей провести "обыск" с использованием видеосвязи, чтобы выяснить какие именно ценности имеются в квартире. Кировчанка нашла свыше 300 тысяч рублей и дорогостоящие часы, а также обнаружила сейф, но открыть его не смогла.

Позже к школьнице домой пришла девушка, которая в ее присутствии вскрыла болгаркой сейф, в котором оказалось 20 тысяч долларов. Все деньги и часы девушка забрала с собой. После ее ухода звонивший мужчина перестал выходить на связь, кировчанка поняла, что это был мошенник, и все рассказала родителям. Как отмечается в сообщении регионального главка, общий ущерб составил свыше 4 миллионов рублей.

Кировские полицейские установили личность девушки-курьера. Ею оказалась 20-летняя студентка. С ее слов она тоже стала жертвой мошенников, переведя на "безопасный счет" 430 тысяч рублей.

"По указанию злоумышленников она приехала в Киров, пришла по указанному ей адресу, где вскрыла сейф ранее купленной болгаркой. Обнаруженные в квартире ценности привезла в Москву . Деньги перевела через криптообменник, а часы сдала в ломбард", - подчеркивается в сообщении.