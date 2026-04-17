Минздрав призвал увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 2030 года планируют увеличить в 1,5 раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что здоровье нации формируется не в кабинете врача, а в конкретном доме, дворе, парке. Поэтому медики должны самым активным образом привлечь муниципальную власть и руководителей предприятий к реальной, измеримой работе по популяризации ЗОЖ.