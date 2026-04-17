12:46 17.04.2026 (обновлено: 14:07 17.04.2026)
Минздрав призвал увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни

© Фото : freepik/master1305
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о планах увеличить количество россиян, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза до 2030 года.
  • Мурашко отметил, что здоровье нации формируется не в кабинете врача, а в конкретном доме, дворе, парке, и призвал привлечь муниципальную власть и руководителей предприятий к популяризации ЗОЖ.
  • По итогам 2025 года доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила 11,5%.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 2030 года планируют увеличить в 1,5 раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание Коллегии министерства здравоохранения России.
"К 2030 году мы должный выйти на амбициозную траекторию роста и увеличить число граждан ведущих здоровый образ жизни в 1,5 раза", - сказал Мурашко.
Министр отметил, что здоровье нации формируется не в кабинете врача, а в конкретном доме, дворе, парке. Поэтому медики должны самым активным образом привлечь муниципальную власть и руководителей предприятий к реальной, измеримой работе по популяризации ЗОЖ.
Как следует из презентации министра, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила по итогам 2025 года 11,5%.
