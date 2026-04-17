- В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповец. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов" - говорится в сообщении.
