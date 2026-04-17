Россиян предупредили о магнитной буре
09:00 17.04.2026
Россиян предупредили о магнитной буре

В Центральной России в ближайшие 48 часов начнется магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центральной России в ближайшие 48 часов начнется магнитная буря средней интенсивности.
  • В "Фобосе" сообщили, что Земля подходит к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности уровня "G2" прогнозируется в ближайшие 48 часов в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ближайшие 48 часов проявит себя космическая погода. Из-за высокоскоростного солнечного ветра, прогнозируется магнитная буря средней интенсивности уровня "G2", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что земля медленно, но уверенно подходит к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
