14:02 17.04.2026 (обновлено: 14:03 17.04.2026)
Экс-директор брянского госучреждения отправился на СВО

Обвиняемый в превышении полномочий Антошин подписал контракт с Минобороны

© Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской областиВладимир Антошин в суде
© Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Владимир Антошин в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-директор ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" Владимир Антошин, задержанный за превышение должностных полномочий, полностью признал вину и отправился на СВО.
БРЯНСК, 17 апр – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий экс-директор ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" Владимир Антошин полностью признал вину и подписал контракт с Минобороны о прохождении военной службы, сообщила пресс-служба УФСБ по Брянской области.
В конце декабря 2025 года брянский суд отправил под стражу экс-директора государственного бюджетного учреждения "Брянскоблтехинвентаризация" Владимира Антошина.
"Указанное должностное лицо в ходе организации деятельности… возглавляемого им учреждения давал… незаконные указания подчиненным сотрудникам о сборе в его пользу… части полученных ими премий и иных дополнительных выплат под угрозой неблагоприятных последствий в случае отказа… За полтора года незаконный доход составил более 1,8 млн рублей. При получении очередной части из указанной суммы чиновник задержан с поличным сотрудниками УФСБ", - рассказали журналистам в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело в отношении Антошина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"Фигурант полностью признал… вину и заявил ходатайство о заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, которое было удовлетворено", - добавили в УФСБ.
Как позже уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, "в четверг Антошин отправился в зону проведения специальной военной операции".
Основной вид деятельности ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" - оценка имущества, включая недвижимость и предприятия.
