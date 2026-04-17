Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордного уровня

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у стран "Большой семерки", подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда.