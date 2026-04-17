Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордного уровня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%.
- Доля G7 в мировой экономике впервые опустилась до 28,3%, и разрыв между вкладом БРИКС и «Большой семерки» вырос до рекордных 10,9 процентного пункта.
- Среди стран БРИКС самый большой вклад в мировую экономику вносят Китай (19,6%), Индия (8,2%) и Россия (3,4%).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у стран "Большой семерки", подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда.
Расширение БРИКС преждевременно, считает эксперт
В результате разрыв между вкладом БРИКС и "Большой семерки" в прошлом году вырос до рекордных 10,9 процентного пункта с 9,8 годом ранее.