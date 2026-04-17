Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 17.04.2026 (обновлено: 21:21 17.04.2026)
Жительница Туапсе рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ в Туапсе загорелся частный дом, под завалами которого до сих пор не нашли 14-летнюю девочку.
  • Местная жительница рассказала, что из дома ее соседей удалось выбраться матери с младшей дочерью и отцу, который до последнего пытался найти старшую дочь.
  • Губернатор Краснодарского края сообщил о двух погибших и семи пострадавших в результате атаки, в Туапсинском округе ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
ТУАПСЕ (Краснодарский край), 17 апр - РИА Новости. Жительница Туапсе Маргарита Кукиевская рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА ВСУ, в результате которой загорелся частный дом ее соседей, под завалами которого до сих пор не нашли тело 14-летней девочки.
По словам собеседницы агентства, в ночь на четверг она услышала громкий звук, атака пришлась на частный дом ее соседей, в результате строение загорелось.
"Мы быстро набрали "112", вызвали все службы. Первой вышла мама Таня. Через час отец вышел, но девочки уже не было, они не нашли девочку (старшую дочь – ред.)", - рассказала Кукиевская.
Из дома удалось выбраться матери с младшей 5-летней дочерью, а также отцу, который до последнего пытался найти старшую дочь, об этом ранее рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев, который вместе с другими соседями помогал семье покинуть территорию домовладения.
Ранее в пятницу в администрации Краснодарского края сообщили РИА Новости, что тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала