Жительница Туапсе рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА ВСУ в Туапсе загорелся частный дом, под завалами которого до сих пор не нашли 14-летнюю девочку.

Местная жительница рассказала, что из дома ее соседей удалось выбраться матери с младшей дочерью и отцу, который до последнего пытался найти старшую дочь.

Губернатор Краснодарского края сообщил о двух погибших и семи пострадавших в результате атаки, в Туапсинском округе ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 17 апр - РИА Новости. Жительница Туапсе Маргарита Кукиевская рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки БПЛА ВСУ, в результате которой загорелся частный дом ее соседей, под завалами которого до сих пор не нашли тело 14-летней девочки.

По словам собеседницы агентства, в ночь на четверг она услышала громкий звук, атака пришлась на частный дом ее соседей, в результате строение загорелось.

"Мы быстро набрали "112", вызвали все службы. Первой вышла мама Таня. Через час отец вышел, но девочки уже не было, они не нашли девочку (старшую дочь – ред.)", - рассказала Кукиевская.

Из дома удалось выбраться матери с младшей 5-летней дочерью, а также отцу, который до последнего пытался найти старшую дочь, об этом ранее рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев, который вместе с другими соседями помогал семье покинуть территорию домовладения.

Ранее в пятницу в администрации Краснодарского края сообщили РИА Новости, что тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.