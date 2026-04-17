В Туапсе продолжают разбор завалов после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТУАПСЕ (Краснодарский край), 17 апр - РИА Новости. Спасатели и волонтеры продолжают разбор завалов на месте разрушенного в результате атаки БПЛА ВСУ частного дома в Туапсе Краснодарского края, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки человек привлечены к разбору завалов, а том числе спасатели отряда "Кубаньспас" и добровольцы. Как сообщили РИА Новости волонтеры, 14-летнюю девочку, объявленную погибшей, еще не нашли. Девочка находилась в доме вместе с семьей в ночь атаки ВСУ.
Ранее в пятницу в администрации Краснодарского края сообщали РИА Новости, что тело девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. По последним данным, семь человек пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.