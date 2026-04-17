В Туапсе под завалами дома после атаки БПЛА нашли живую кошку

"На месте находятся спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов. Сегодня под завалами нашли кошку, питомца передали хозяйке пострадавшего домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте разрушенного дома работают 16 человек и 4 единицы техники от "Кубань-СПАС", а также волонтеры - как сообщали РИА Новости в пресс-службе администрации края, пока не найдено тело 14-летней девочки, которая, по словам матери, была в комнате, куда попал БПЛА.