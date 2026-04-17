16:08 17.04.2026 (обновлено: 16:12 17.04.2026)
В Туапсе под завалами дома после атаки украинских БПЛА нашли живую кошку

Специалисты Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" нашли живую кошку под завалами частного домовладения, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе под завалами дома после атаки БПЛА нашли живую кошку, ее передали хозяйке.
  • В результате атаки БПЛА на Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, семь человек пострадали.
  • В Туапсинском округе введен режим ЧС, на месте разрушенного дома работают спасатели и волонтеры.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Под завалами разрушенного дома после атаки БПЛА в Туапсе нашли живую кошку, её передали хозяйке, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС.
"На месте находятся спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов. Сегодня под завалами нашли кошку, питомца передали хозяйке пострадавшего домовладения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте разрушенного дома работают 16 человек и 4 единицы техники от "Кубань-СПАС", а также волонтеры - как сообщали РИА Новости в пресс-службе администрации края, пока не найдено тело 14-летней девочки, которая, по словам матери, была в комнате, куда попал БПЛА.
Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на четверг. В Туапсе повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта, на морском терминале произошел пожар. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, один человек доставлен в больницу. В Сочи из-за падения обломков дронов повреждены два частных дома и детский сад. По факту гибели и ранения мирных жителей края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).
