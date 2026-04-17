Чешская компания нарастила выпуск двигателей для БПЛА ВСУ с 2023 года
06:07 17.04.2026 (обновлено: 06:28 17.04.2026)
Чешская компания нарастила выпуск двигателей для БПЛА ВСУ с 2023 года

Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская компания PBS Group с 2023 года в шесть раз нарастила производство двигателей для ракет и беспилотников.
  • В 2025 году компания выпустила 1,7 тысячи единиц двигателей, что более чем в два раза превышает объем предыдущего года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чешская оборонная компания PBS Group, осуществляющая поставки для ВСУ, с 2023 года в шесть раз нарастила производство двигателей для ракет и беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив данные о деятельности фирмы.
Согласно информации на сайте предприятия, PBS производит и поставляет ВСУ двигатели, используемые в беспилотных летательных аппаратах. На сайте указывается, что с 2023 года производство авиационных двигателей выросло в шесть раз. В 2025 году компания выпустила 1,7 тысячи единиц двигателей, что более чем в два раза превышает объем предыдущего года.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА
15 апреля, 23:08
Руководитель PBS Group Павел Чехал сообщал в апреле прошлого года, что компания нарастила производство реактивных двигателей на 220% и планирует открыть новое подразделение по производству авиационной техники, которое будет специализироваться исключительно на производстве реактивных двигателей для ракет и беспилотников.
Выручка компании в 2024 году составила около 2 миллиардов чешских крон (97 миллионов долларов). Компания также сообщала, что в 2025 году ожидается рост выручки до около 2,7 миллиарда крон, а план на 2026 год предусматривает достижение примерно 3,7 миллиарда чешских крон.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, среди предприятий, которые производят комплектующие для беспилотников, указана также чешская PBS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем
16 апреля, 01:13
 
