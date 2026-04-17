Чешская компания нарастила выпуск двигателей для БПЛА ВСУ с 2023 года

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чешская оборонная компания PBS Group, осуществляющая поставки для ВСУ, с 2023 года в шесть раз нарастила производство двигателей для ракет и беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив данные о деятельности фирмы.

Согласно информации на сайте предприятия, PBS производит и поставляет ВСУ двигатели, используемые в беспилотных летательных аппаратах. На сайте указывается, что с 2023 года производство авиационных двигателей выросло в шесть раз. В 2025 году компания выпустила 1,7 тысячи единиц двигателей, что более чем в два раза превышает объем предыдущего года.

Руководитель PBS Group Павел Чехал сообщал в апреле прошлого года, что компания нарастила производство реактивных двигателей на 220% и планирует открыть новое подразделение по производству авиационной техники, которое будет специализироваться исключительно на производстве реактивных двигателей для ракет и беспилотников.

Выручка компании в 2024 году составила около 2 миллиардов чешских крон (97 миллионов долларов). Компания также сообщала, что в 2025 году ожидается рост выручки до около 2,7 миллиарда крон, а план на 2026 год предусматривает достижение примерно 3,7 миллиарда чешских крон.

Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины . Согласно документу МО РФ , среди предприятий, которые производят комплектующие для беспилотников, указана также чешская PBS.