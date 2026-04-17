ПВО ночью уничтожила 62 украинских беспилотника

- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 62 украинских БПЛА над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 62 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России в пятницу.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 16 апреля до 7.00 мск 17 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
