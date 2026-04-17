Бензин в США может подорожать до $6,5 за галлон, считает инвестор

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Цены на бензин в США на фоне агрессии против Ирана и спровоцированной этим турбулентности на мировом нефтяном рынке могут в отдельных штатах подняться до 6,5 доллара за галлон, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Средняя цена на бензоколонке будет балансировать в уже знакомых нам пределах от 4,15 до 6,5 доллара за галлон, в зависимости от штата. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления военных действий, поскольку цена была на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликта", - сказал Шостак.