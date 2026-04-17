Бензин в США может подорожать до $6,5 за галлон, считает инвестор - РИА Новости, 17.04.2026
06:59 17.04.2026
Бензин в США может подорожать до $6,5 за галлон, считает инвестор

© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвестор Кайл Шостак считает, что цены на бензин в США могут подняться до 6,5 доллара за галлон на фоне агрессии против Ирана.
  • Средняя цена на бензин будет варьироваться от 4,15 до 6,5 доллара за галлон в зависимости от штата.
  • США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, а 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Цены на бензин в США на фоне агрессии против Ирана и спровоцированной этим турбулентности на мировом нефтяном рынке могут в отдельных штатах подняться до 6,5 доллара за галлон, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Средняя цена на бензоколонке будет балансировать в уже знакомых нам пределах от 4,15 до 6,5 доллара за галлон, в зависимости от штата. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления военных действий, поскольку цена была на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликта", - сказал Шостак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
