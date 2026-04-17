БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина признал в интервью газете Soir, что ЕС поддерживает Украину, чтобы затянуть конфликт ценой её крови.
"Следовательно, к 2030 году необходимо быть в состоянии сказать (президенту РФ) Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас ещё есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".