17:25 17.04.2026
В нижегородской Балахне объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения дома

© Фото : МЧС РоссииРежим ЧС объявлен в нижегородской Балахне из-за угрозы разрушения жилого дома
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нижегородской Балахне объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения жилого дома по улице Энгельса, 54.
  • Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения, никто не пострадал.
  • Дом оцепили, отключили от электричества и газоснабжения, причины разрушения выясняются.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Режим ЧС объявлен в нижегородской Балахне из-за угрозы разрушения жилого дома, жильцы эвакуированы, причины ЧП выясняются, сообщили журналистам в администрации Балахнинского муниципального округа.
По данным МЧС региона, на углу жилого трёхэтажного дома по улице Энгельса внезапно появилась трещина, которая стала стремительно увеличиваться. Жильцы сразу вызвали экстренные службы. Оперативно пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 20 человек, включая двоих детей. Никто не пострадал.
"Семнадцатого апреля в Балахне был объявлен режим ЧС в связи с опасностью обрушения многоквартирного дома по улице Энгельса, 54. Дом постройки 1954 года. Аварийным не был признан. В доме проживает 35 человек", - заявили в администрации округа.
Как рассказали в администрации, жильцов оперативно эвакуировали в пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием.
"Дом оцеплен, отключен от электричества и газоснабжения. Причины разрушения выясняются", - подчеркнули в администрации Балахнинского муниципального округа.
