В Оренбуржье нашли машину подозреваемого в нападении на полицейских - РИА Новости, 17.04.2026
07:56 17.04.2026 (обновлено: 14:29 17.04.2026)
В Оренбуржье нашли машину подозреваемого в нападении на полицейских

В Оренбургской области нашли автомобиль подозреваемого в нападении на полицию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Белошапка Оренбургской области нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в нападении на полицейских.
  • Злоумышленник мог спрятаться в горах, его ищут с помощью вертолета Росгвардии.
УФА, 17 апр — РИА Новости. В Оренбургской области нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый во вчерашнем нападении на полицейских, сообщили в администрации Новотроицка.
"Поиски продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружили в районе поселка Белошапка", — говорится в заявлении.
© Фото : Orsk.ruСотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба
Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Orsk.ru
Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба
Как отметили в региональном управлении МВД, подозреваемый мог спрятаться в гористой местности. Для его поисков задействовали вертолет Росгвардии.
Инцидент произошел накануне в поселке Аккермановка. Преступник открыл огонь по силовикам при попытке его задержания. Один полицейский погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения, он разыскивается за совершение особо тяжкого преступления и может быть вооружен автоматом.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Убитый в Оренбуржье полицейский Никита Гнусин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Раненный в Оренбуржье полицейский погиб в день своего рождения
