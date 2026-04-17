В Оренбуржье нашли машину подозреваемого в нападении на полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Белошапка Оренбургской области нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в нападении на полицейских.

Злоумышленник мог спрятаться в горах, его ищут с помощью вертолета Росгвардии.

УФА, 17 апр — РИА Новости. В Оренбургской области нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый во вчерашнем нападении на полицейских, сообщили в администрации Новотроицка.

"Поиски продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружили в районе поселка Белошапка", — говорится в заявлении.

© Фото : Orsk.ru Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба

Как отметили в региональном управлении МВД, подозреваемый мог спрятаться в гористой местности. Для его поисков задействовали вертолет Росгвардии

Инцидент произошел накануне в поселке Аккермановка. Преступник открыл огонь по силовикам при попытке его задержания. Один полицейский погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения, он разыскивается за совершение особо тяжкого преступления и может быть вооружен автоматом.