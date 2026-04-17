Эксперт раскрыл схему компьютерных атак на компании

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности, рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов.

"Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак. К сожалению, так сложилось, что у нас и в законодательном поле, и на практике далеко не на всех подрядчиков распространяются обязательные нормы применения требований по обеспечению безопасности информационных ресурсов. В связи с этим информационные системы отдельных подрядчиков остаются слабозащищенными", - сказал Корелов.

По его словам, такая "слабая точка" для злоумышленников является наиболее предпочтительной, в связи с чем сейчас НКЦКИ разрабатываются меры, которые бы позволили повысить защищенность подрядчика.