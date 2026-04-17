Эксперт раскрыл схему компьютерных атак на компании
07:44 17.04.2026
Эксперт раскрыл схему компьютерных атак на компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компьютерные атаки на компании часто совершаются через подрядчиков, предоставляющих IT-услуги.
  • На подрядчиков не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности.
  • НКЦКИ разрабатывает меры для повышения защищенности подрядчиков.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности, рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов.
"Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак. К сожалению, так сложилось, что у нас и в законодательном поле, и на практике далеко не на всех подрядчиков распространяются обязательные нормы применения требований по обеспечению безопасности информационных ресурсов. В связи с этим информационные системы отдельных подрядчиков остаются слабозащищенными", - сказал Корелов.
По его словам, такая "слабая точка" для злоумышленников является наиболее предпочтительной, в связи с чем сейчас НКЦКИ разрабатываются меры, которые бы позволили повысить защищенность подрядчика.
НКЦКИ является составной частью сил государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.
