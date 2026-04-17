Астроном рассказал об эффектном небесном явлении 19 апреля - РИА Новости, 17.04.2026
02:36 17.04.2026
Астроном рассказал об эффектном небесном явлении 19 апреля

РИА Новости: покрытие Плеяд Луной можно будет наблюдать 19 апреля

Звездное небо
Звездное небо. Архивное фото
  • 19 апреля можно будет наблюдать покрытие Плеяд Луной.
  • Явление будет видно на всей европейской части России после захода Солнца, в 20:00 по московскому времени, потребуется бинокль или телескоп.
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Эффектное астрономическое явление - покрытие Плеяд Луной - можно будет наблюдать после захода Солнца 19 апреля на всей европейской части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
"Зрелищное явление - покрытие Плеяд Луной - можно будет наблюдать 19 апреля в 20.00 (мск - ред.). Двигающийся диск Луны будет поочередно скрывать собой звёзды, одну за другой, в скоплении Плеяды M45. Увидеть явление можно на всей европейской части России. Потребуется бинокль или телескоп", - рассказал Францев.
Плеяды - скопление звезд, самые яркие из которых названы в честь нимф из древнегреческой мифологии.
