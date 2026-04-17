В Москве арестовали сына адвоката Астахова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд до 16 июня заключил под стражу Антона Астахова — сына известного адвоката Павла Астахова.
- Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
- Это уже не первое обвинение подсудимого по этой статье.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тверской районный суд столицы арестовал Антона Астахова — сына известного адвоката Павла Астахова — по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции в пятницу.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года", — говорится в сообщении.
Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры судья отклонил.
В ноябре 2022-го подсудимого уже приговаривали к 3,5 года колонии общего режима по этой же статье. Тогда суд установил, что в 2019 году Астахов при участии другого фигуранта представился руководителем банка и помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей. После этого 74 миллиона из этой суммы он похитил.
