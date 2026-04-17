Трутнев рассказал об обеспечении проектов в Арктике

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не менее 50 судов ледового класса потребуется для обеспечения проектов в Арктике к 2030 году, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Проводим очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики... О строительстве грузового флота высокого ледового класса: сегодня в Арктике реализуются крупные добычные проекты, для обеспечения которых к 2030 году потребуется дополнительно не менее 50 таких судов", - сказал Трутнев, слова которого привела пресс-служба.