06:38 17.04.2026
Фигуранты дела о попытке теракта в Москве не обжаловали арест

Наручники висят на дверной ручке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранты дела о подготовке убийства высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере не стали обжаловать свой арест.
  • Фигуранты дела не стали обжаловать свой арест, так как понимают, что на иную меру пресечения рассчитывать не могут.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Граждане Украины и Молдавии, фигуранты дела о подготовке убийства высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере, не стали обжаловать свой арест, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на постановления московского суда об аресте фигурантов жалобы не поступали, решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступили в силу. Эти сведения подтвердил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
"Обжаловать они не стали, так как понимают, что на иную меру пресечения рассчитывать не могут. В России у них ничего нет, в том числе жилья для домашнего ареста", - добавил собеседник агентства.
В начале апреля в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
Позднее в ЦОС ФСБ заявили о задержании граждан Молдавии, России и Украины. Последний, принимавший участие в боевых действиях против ВС РФ в составе ВСУ, был завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и убийства военнослужащего.
По команде куратора он изъял из схрона компоненты взрывного устройства, которое начинил поражающими элементами и разместил в багажнике электроскутера. СВУ было доставлено для дистанционного подрыва к месту совершения теракта - столичному бизнес-центру.
Гражданин Молдавии, также завербованный спецслужбами Украины, в день подготовки теракта арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Он организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику кадров последствий планировавшегося подрыва.
Россиянин 2009 года рождения в свою очередь за 5 тысяч рублей согласился на "подработку", увидев объявление в Telegram. Ему поручили купить Wi-Fi камеру и снять обстановку у бизнес-центра. Данные о его аресте в материалах не приводятся.
ПроисшествияМоскваРоссияМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
