Пытавшихся совершить теракт в Москве отправили под арест

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский суд отправил в СИЗО граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, один из столичных судов избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Факт их ареста также подтвердил агентству собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
В начале апреля в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
По команде куратора он изъял из схрона компоненты взрывного устройства, которое начинил поражающими элементами и разместил в багажнике электроскутера. СВУ было доставлено для дистанционного подрыва к месту совершения теракта — столичному бизнес-центру.
Гражданин Молдавии, также завербованный спецслужбами Украины, в день подготовки теракта арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Он организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику кадров последствий планировавшегося подрыва.
Россиянин 2009 года рождения в свою очередь за 5 тысяч рублей согласился на "подработку", увидев объявление в Telegram. Ему поручили купить Wi-Fi камеру и снять обстановку у бизнес-центра. Данные о его аресте в материалах не приводятся.