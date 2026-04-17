Рейтинг@Mail.ru
Пытавшихся совершить теракт в Москве отправили под арест - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 17.04.2026 (обновлено: 01:27 17.04.2026)
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд отправил под арест граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя.
  • Теракт планировалось осуществить с помощью бомбы, спрятанной в багажнике электроскутера у входа в бизнес-центр.
  • Задержанные были завербованы СБУ для проведения разведки и убийства военнослужащего.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский суд отправил в СИЗО граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, один из столичных судов избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Факт их ареста также подтвердил агентству собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
В начале апреля в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
Во вторник в ведомстве заявили о задержании граждан Молдавии, России и Украины. Украинец служил ВСУ, а в марте 2025 года его завербовала СБУ и направила в Москву для проведения разведки и убийства высокопоставленного российского военного.
По команде куратора он изъял из схрона компоненты взрывного устройства, которое начинил поражающими элементами и разместил в багажнике электроскутера. СВУ было доставлено для дистанционного подрыва к месту совершения теракта — столичному бизнес-центру.
Гражданин Молдавии, также завербованный спецслужбами Украины, в день подготовки теракта арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Он организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику кадров последствий планировавшегося подрыва.
Россиянин 2009 года рождения в свою очередь за 5 тысяч рублей согласился на "подработку", увидев объявление в Telegram. Ему поручили купить Wi-Fi камеру и снять обстановку у бизнес-центра. Данные о его аресте в материалах не приводятся.
ПроисшествияМоскваМолдавияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала